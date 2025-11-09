Con un acto cargado de emoción y orgullo local, la ciudad de Jáchal dio inicio formal a la 64.ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición. La velada inaugural, desarrollada en la Plaza Departamental General San Martín, quedó marcada en la memoria colectiva como un evento de profundo significado cultural, combinando rituales ancestrales con espectáculos contemporáneos.

El punto de partida de la ceremonia lo constituyó la presentación del Instituto Coreográfico Moderno Dance, cuyo elenco desplegó un cuadro artístico dedicado a exaltar los valores y la identidad jachallera. Tras esta intervención, se dio paso a uno de los momentos más emblemáticos de la noche: el tradicional desfile de gauchos. La comitiva fue encabezada por el intendente municipal, Matías Espejo, quien portó con singular orgullo la bandera de Jáchal, acompañado por las distintas agrupaciones gauchas del departamento que demostraron su vitalidad y su papel central en la preservación de las costumbres.

Publicidad

La culminación del acto protocolar estuvo a cargo de Mario Echegaray, cuya intervención formal declaró inaugurada esta nueva edición de la fiesta. Su discurso fue seguido por un imponente show de fuegos artificiales que iluminó el cielo, simbolizando el comienzo de la celebración. El ambiente se completó con el desfile de carros antiguos, el colorido de un público masivo y la alegría palpable de las familias que colmaron la plaza, reafirmando el carácter familiar y comunitario del evento.

Esta histórica apertura sella el comienzo de tres noches consecutivas dedicadas a celebrar la cultura y la tradición de un pueblo. La fiesta, que ya es un sello distintivo de la región, cobra vida año a año gracias al acompañamiento incondicional de la comunidad, tanto de aquellos que llegan desde localidades lejanas como de los residentes que sienten esta celebración como una parte inherente de su identidad.