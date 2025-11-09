Un joven mató de un puntazo en el cuello a un vecino en Pocito

Un crimen conmocionó a la localidad de Pocito en la madrugada de este domingo, cuando un conflicto vecinal de larga data culminó con la muerte de un hombre de 36 años, identificado como José Amaya. El presunto autor, un joven de 19 años, se encuentra prófugo luego de huir del lugar tras el ataque.

De acuerdo con las fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 3:30 en las inmediaciones de la Ruta 40 y la calle 11. Las investigaciones preliminares indican que el joven sospechoso había asistido a una peña y, al regresar a su vivienda, ubicada en el costado Este de la ruta, salió a comprar vino. A su vuelta, se encontró con Amaya, quien residía en el sector Oeste y en ese momento se encontraba bebiendo en la vereda.

Entre ambos se inició una discusión que rápidamente escaló en violencia. La confrontación se trasladó a la mitad de la ruta, donde, en un momento de extrema agresividad, el joven habría sacado un cuchillo y asestado una puñalada en el cuello de su vecino. Inmediatamente después de la agresión, el atacante emprendió la huida a través de un descampado, según relataron testigos.

Vecinos del lugar alertaron a los servicios de emergencia a través del 911. Al arribar al sitio, efectivos policiales y personal médico procedieron a trasladar a la víctima al Hospital Departamental de Pocito, donde falleció minutos después a causa de la grave herida recibida.

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales se hizo cargo de la investigación y, en coordinación con la policía, trabaja en la reconstrucción minuciosa de los hechos. Paralelamente, se desarrolla un intenso operativo para localizar y capturar al homicida, quien permanece fugitivo. El caso expone las trágicas consecuencias a las que puede conducir la violencia interpersonal en el seno de una comunidad.