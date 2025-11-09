Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: horarios y transmisión de la carrera en Interlagos

El Campeonato Mundial de Fórmula 1 llega a su vigésima primera fecha de la temporada 2025 con el Gran Premio de Brasil, que se disputará este domingo en el tradicional Circuito de Interlagos. La carrera representa un capítulo crucial en el desarrollo del certamen, donde el británico Lando Norris llega como líder del campeonato y buscará reforzar su posición desde la primera posición de la grilla de partida.

Norris aseguró la pole position durante la sesión clasificatoria del sábado al registrar un tiempo de 1:09.511 en el trazado paulista. La primera fila se completará con el joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, quienes demostraron un ritmo competitivo durante las pruebas clasificatorias. Por su parte, el argentino Franco Colapinto ocupará la decimoctava posición en la grilla de partida en lo que será su decimoquinta presentación en la temporada, misma que realiza con la escudería Alpine que recientemente confirmó su continuidad como piloto titular para la temporada 2026.

El Circuito José Carlos Pace, conocido mundialmente como Interlagos, representa uno de los escenarios más emblemáticos y desafiantes del calendario de la máxima categoría del automovilismo mundial. Inaugurado en 1938 e incorporado al calendario de Fórmula 1 en 1973, este trazado se caracteriza por su diseño antihorario y sus significativos desniveles que ponen a prueba tanto a los pilotos como a los equipos. Con una extensión de 4.309 kilómetros y 15 curvas que combinan sectores técnicos con tramos de alta velocidad, la carrera constará de 71 vueltas completas para totalizar una distancia de 305.939 kilómetros.

La transmisión del evento en Argentina estará a cargo del canal Fox Sports, que ofrecerá cobertura en vivo a través de sus diferentes plataformas. Los canales de sintonía variarán según el servicio de cable contratado: canal 25 en definición estándar y 106 en alta definición para abonados de Cablevisión Digital, HD y Flow; canales 105 (SD) y 1605 (HD) para usuarios de DirecTV; y canales 101 (SD) y 1013 (HD) para clientes de Telecentro.

Alternativamente, el espectáculo podrá seguirse mediante la plataforma digital Disney+, que incluye el contenido de ESPN mediante una suscripción mensual, así como a través del servicio de streaming de TyC Sports en su sitio web oficial. El horario de inicio de la carrera será uniforme para Argentina, Brasil y Uruguay, con las 14:00 horas, mientras que en el resto de América Latina variará según la zona horaria local, desde las 13:00 horas en Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela, hasta las 11:00 horas en México.