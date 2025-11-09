Detuvieron a un "trapito" que pedía plata para cuidar autos, en Córdoba

Un hombre de 32 años fue detenido durante el fin de semana en el barrio Jardín, al sur de la ciudad de Córdoba, tras ser denunciado por exigir pagos a conductores a cambio de supuestamente "cuidar" sus vehículos. El hecho ocurrió en la intersección del bulevar Elías Yofre y la calle Esperanza, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con el informe oficial, el individuo se acercaba a los automovilistas exigiéndoles dinero bajo la promesa de vigilar sus coches mientras estos se encontraban estacionados o circulando por la zona. Esta práctica, comúnmente conocida como "trapiteo", consiste en solicitar pagos no autorizados por servicios de vigilancia vehicular que los conductores no han solicitado.

Tras la intervención policial, el sujeto fue trasladado a una dependencia policial para su identificación y posterior procesamiento. La detención se enmarca en una presunta infracción al Código de Convivencia Ciudadana, normativa municipal que regula el comportamiento en el espacio público y prohíbe este tipo de actividades no autorizadas.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar las sanciones previstas en la legislación local.