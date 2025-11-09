La 64.ª edición de la Fiesta Nacional de la Tradición en Jáchal vivió uno de sus momentos culmine con la elección y coronación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición. En una ceremonia cargada de simbolismo y emoción, Abril Estefania Aciar fue proclamada como la soberana para el período 2025/2026, teniendo como compañera y escolta a Justina de los Ángeles Cortez.

El escenario de la Plaza Departamental General San Martín fue testigo de un acto que congregó a vecinos, turistas, agrupaciones gauchas y autoridades en un ambiente de expectativa y alegría. Las candidatas, representantes de diversas instituciones y organizaciones del departamento, realizaron su presentación oficial ante el público, luciendo la vestimenta tradicional y encarnando con orgullo el legado cultural de sus comunidades.

El proceso de selección incluyó una presentación artística donde las postulantes interpretaron la zamba “Pampa del Chañar”, ofreciendo al público un cuadro coreográfico que combinó gracia, destreza y un profundo sentimiento identitario, siendo ampliamente celebrado por los asistentes. Tras la deliberación del jurado, se procedió al momento central de la velada: la coronación oficial de la nueva Paisana Nacional de la Tradición. La elegida asume así la responsabilidad de custodiar, promover y difundir los valores históricos, sociales y culturales que distinguen a Jáchal como un bastión de la tradición argentina.

En el acto protocolar, la flamante paisana recibió los atributos tradicionales de banda, medalla y estandarte. Este significativo momento contó con la presencia de las paisanas salientes Brenda Ortega, Ángela García y Sofía Caspary, en un gesto que simbolizó la continuidad del legado, el compromiso intergeneracional y la transmisión de los valores que sostienen esta celebración.

La Municipalidad de Jáchal extendió un reconocimiento a todas las candidatas por su dedicación, respeto por la cultura local y profundo amor por la tradición, cualidades señaladas como pilares fundamentales para mantener vivo el espíritu que, desde hace más de seis décadas, caracteriza a esta fiesta única en el país.