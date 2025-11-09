El encuentro más convocante del fútbol argentino tendrá un nuevo capítulo este domingo cuando Boca reciba a River en La Bombonera, por corresponder a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El partido, que marca la reedición del tradicional Superclásico, se disputará con el objetivo de ambas instituciones de finalizar la fase regular en la mejor posición posible dentro de sus respectivas zonas.

El partido está programado para iniciar a las 16:30 horas en Argentina.

La transmisión televisiva del compromiso estará a cargo de las señales ESPN Premium y TNT Sports, que ofrecerán la cobertura en vivo para todo el territorio argentino y la región. Los canales de distribución varían según el servicio de cable o satélite contratado por los espectadores. Para ESPN Premium, la sintonía se ubicará en el canal 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow; en los canales 604 (definición estándar) y 1604 (alta definición) de DirecTV; y en los canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

Publicidad

Por su parte, TNT Sports estará disponible en el canal 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow; en los canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV; y en los canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro. La designación arbitral para este encuentro de alta tensión competitiva recayó en Nicolás Ramírez, quien tendrá la responsabilidad de dirigir el partido en el emblemático estadio de la ribera.