El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, correspondiente a la transición entre el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026. La perspectiva indica un cambio significativo en las condiciones atmosféricas durante la Noche de Año Nuevo, con un gradual mejoramiento para el primer día del año nuevo.

Miércoles 31 de Diciembre de 2025

Durante la mañana, se prevé un cielo con probabilidad de chaparrones. La chance de precipitación se estima entre el 10% y el 40%. La temperatura ascenderá hasta los 28°C, con vientos leves del sector oeste, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

En la tarde, las condiciones se volverán más inestables, con pronóstico de tormentas. La probabilidad de lluvia aumentará, situándose en un rango del 40% al 70%. Será la porción más cálida del día, con una máxima de 36°C. Los vientos mantendrán una intensidad leve, del este, entre 7 y 12 km/h.

La noche de fin de año estará dominada por tormentas, con una alta probabilidad de precipitación, estimada entre el 70% y el 100%. La temperatura descenderá a los 31°C. Este período se caracterizará por un notable incremento en la intensidad del viento, el cual rotará al sector suroeste con velocidades sostenidas de 42 a 50 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Jueves 1 de Enero de 2026

Con el inicio del año nuevo, las condiciones meteorológicas mostrarán una marcada mejoría. Durante la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvia (0%). La temperatura mínima será de 22°C, con vientos suaves del suroeste de 7 a 12 km/h.

A lo largo de la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, manteniéndose sin precipitaciones (0%). El termómetro subirá a 27°C, con un aumento moderado del viento, que soplará del sureste a 13-22 km/h.

En la tarde, se espera un cielo parcialmente nublado y condiciones completamente secas (0% de probabilidad). Será un día caluroso, con una temperatura máxima de 38°C. Los vientos del sureste persistirán con intensidades entre 13 y 22 km/h.

Finalmente, la noche del jueves continuará con un patrón de cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias (0%). La temperatura bajará a 33°C, y los vientos disminuirán su fuerza, regresando a velocidades de 7 a 12 km/h desde el este.