En un hecho calificado por los afectados como un "nuevo acto de crueldad", seis trabajadores del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur fueron despedidos en las últimas horas del 31 de diciembre de 2025. La medida, que se produce en pleno receso festivo, afecta a empleados con más de once años de antigüedad y formación específica, y alcanza a tres coordinadores de áreas clave del museo.

Según la información confirmada, los desvinculados son los coordinadores de las áreas de Educación, Comunicación y Eventos, junto a tres integrantes más del sector educativo. Este movimiento se suma al despido previo de Carlos Maximiliano Lalli, delegado gremial de los trabajadores, ocurrido en octubre pasado. De los siete despidos ejecutados durante 2025, tres cuentan con fueros gremiales por su participación sindical, un dato que ha avivado la controversia en torno a los motivos reales de las cesantías.

Publicidad

La acusación: falta de fundamentos y una estrategia deliberada

Desde la representación de los trabajadores, se ha señalado la falta de argumentos sólidos por parte de la gestión del museo cuando los gremialistas han solicitado explicaciones formales. "Estos despidos, que se den en el medio de las fiestas y que en algunos casos fueron a madres con hijos menores, y a trabajadores que alquilan y en algunos casos están a cargo de familiares con enfermedades crónicas demuestra un nuevo acto de crueldad de esta gestión", expresaron fuentes del museo en un comunicado.

La acusación central va más allá de la criticada oportunidad de los despidos. Los empleados y sus representantes sostienen que estas acciones forman parte de una estrategia deliberada.

Publicidad

Los trabajadores utilizan el término "vaciamiento y desmalvinización" para definir el proceso. Este concepto alude a un supuesto desmantelamiento de la capacidad institucional y a un desdibujamiento de la causa Malvinas y de la memoria soberana que el museo tiene como mandato central preservar y transmitir.