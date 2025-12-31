Detienen en Chile a dos delincuentes que robaban a turistas argentinos con pinchazos en las ruedas

Carabineros de Chile detuvo a dos delincuentes que atacaban sistemáticamente a conductores argentinos en la Autopista Los Libertadores, empleando un conocido y reiterado modus operandi. La captura se produjo tras casi dos meses de investigación, a raíz de múltiples denuncias por robos que seguían un patrón similar y afectaban principalmente a turistas de Argentina.

El método consistía en dañar las ruedas de vehículos con patente argentina que circulaban por la ruta internacional. Los delincuentes esperaban a que los conductores se detuvieran para cambiar la rueda pinchada y, aprovechando el descuido y la vulnerabilidad del momento, sustraían dinero y pertenencias del interior de los automóviles. Este procedimiento es conocido coloquialmente como "encerrona" o "técnica del pinchazo".

El procedimiento que culminó con las detenciones se desarrolló este martes cerca de las 13 horas. Personal de la Tenencia Carreteras Colina, que realizaba patrullajes preventivos en el peaje Chacabuco (kilómetro 45 de la Ruta Los Libertadores), detectó un vehículo vinculado a los ilícitos. Tras un seguimiento controlado, se procedió a su fiscalización y a la aprehensión de sus dos ocupantes, quienes fueron trasladados a la unidad policial.

Los antecedentes de los detenidos

Los arrestados son un ciudadano chileno y un ciudadano cubano, ambos mayores de edad y con extensos prontuarios policiales.

El detenido chileno cuenta con 47 antecedentes previos por diversos delitos y tenía seis órdenes de detención vigentes. Además, se encontraba incumpliendo una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno con monitoreo electrónico.

El detenido cubano registraba seis detenciones anteriores por distintos ilícitos.

Según informó Carabineros, los individuos estaban bajo investigación desde hace dos meses y, para evadir a la policía, solían cambiar frecuentemente de vehículo.

Un contexto de inseguridad focalizada

Estas detenciones se dan en un contexto donde la inseguridad que afecta a turistas argentinos en regiones chilenas como La Serena y Concón ha cobrado notoriedad en las últimas semanas. Recientemente se registraron al menos tres robos de camionetas Toyota, donde las víctimas fueron ciudadanos argentinos. La captura de esta banda representa una respuesta concreta a un patrón delictivo que se había vuelto recurrente en una de las principales vías de acceso al país trasandino.

Los dos imputados quedaron a disposición de la Justicia chilena, mientras las autoridades investigan su posible vinculación con otros hechos similares denunciados en la zona.