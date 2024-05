Este lunes, el Boletín Oficial publicó que ya no se pedirá a los conductores contar con la cédula azul para circular. Esto responde a una serie de medidas tomadas por el Ministerio de Justicia de Nación en relación a trámites que requerirán los conductores para transitar legalmente. DIARIO HUARPE dialogó con la presidenta de la Cámara de Gestores del Automotor de San Juan para conocer cómo afecta su eliminación.

En este sentido, Mariela Ahuamada, referente de dicha cámara manifestó: "No se si no comprenden el sistema registral o no quieren comprenderlo. Esto no es para nada una solución para ningún usuario. Yo estoy autorizando a una persona a manejar mi vehículo, algo de mi propiedad con una cédula autorizada pero ahora si se elimina cualquiera puede circular en cualquier auto y eso no te da seguridad jurídica de ningún modo, porque el titular es el responsable penal y civil de lo que pase en su vehículo".

"Entonces, cualquiera puede salir a robar, a hacer lo que quiera con mi auto cuando yo no le di la autorización, es totalmente antijurídico y ni siquiera le estamos dando al ciudadano una herramienta como para poder defender su propiedad" sentenció Ahumada.

Qué es la cédula azul

La cédula azul es una documentación que servía para demostrar la autorización para conducir ese vehículo, a pesar de no ser el titular del mismo.

El Registro de Propiedad Automotor llevaba adelante este trámite para que, en caso de autos familiares o empresariales, varias personas puedan manejarlo sin tener dificultades. Por esto, no había un límite de unidades a solicitar.

Ahora, cualquier persona podrá circular solo con la exhibición, física o digital, de la cédula verde del titular, durante todo el territorio nacional. A su vez, esta cédula que tenía un período de vigencia de un año, dejará de tener fecha de caducidad.

La cédula verde es el documento que certifica que el vehículo es de su propiedad. Figuran los datos personales del titular, su domicilio y los datos completos del automóvil incluyendo patente, marca, modelo, número de chasis y motor.