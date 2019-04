Queen y Michael Jackson, en el repertorio de Voca People

Un grupo impactante. Es que su destreza en escena es única y vale la pena ver el espectáculo que presentan. El jueves 9 y viernes 10 de mayo se presentarán en el Teatro del Bicentenario el grupo de trayectoria internacional Voca People.

Con su canto a capela y la reproducción de instrumentos musicales, interpretarán melodías muy reconocidas cuyos géneros varían desde el rock y pop al clásico, pasando por interpretaciones de grandes referentes de la movida musical mundial en distintos géneros como lo son Queen, Michael Jackson, The Beatles, o en el campo de la música clásica Mozarth y Beethoven.

Se disfrutará de bandas sonoras de cine, reconocidas canciones de óperas ypiezas clásicas, atravesando éxitos del pop y rock internacional de todos los tiempos.

Bohemian Rhapsody, Bicycle race (ambos de Queen), Billie Jean de Michael Jackson, Eine Kleine Nacht Muzik de Mozart, Ameno de Eric Levi, Cant buy me love de The Beatles y Beethoven's 5th Symphony, Carmina Burana de Carl Oriff, son algunas de las melodías que se destacan del magnífico repertorio que se podrá disfrutar en dos jornadas.

Voca People es un grupo de trayectoria internacional oriundos de Israel. Fue creado por el famoso actor y productor Lior Kalfo junto al compositor Shai Fishman.

El grupo combina el teatro con el canto a capela y beatboxing, agregado a que interpreta reconocidas melodías que envuelven al auditorio.

Las entradas

Los tickets tienen un valor de $300, $500, $700 y $900 y pueden adquirirse en boletería del teatro de lunes a sábado en horario de 10 a 20.

Para este espectáculo las familias que quieran asistir contarán con beneficios. Se trata de un ticket en el que abonará sólo el 50% de su valor que irá destinada a menores cuyas edades oscilen entre los 4 y 17 años. Se poder acceder a este beneficio siempre que se adquiera un ticket de adulto.

Para todo público, sin distinción de edad, también podrán acceder al abono flexible que ofrece un 20% de descuentos en la adquisición de tres títulos que se presenten en el teatro de producción o coproducción de la institución.

Quienes adquieran cuatro títulos podrán acceder a un descuento del 25%, mientras quienes compren cinco títulos accederán a un importante beneficio de 30%. Se aceptan todos los medios de pago.