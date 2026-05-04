Quién es el famoso periodista que se despidió de TN tras años de trabajo

La pantalla de Artear pierde a una de sus caras más queridas del último tiempo. Sergio Jalfin anunció su salida definitiva de TN y El Trece mediante un mensaje cargado de gratitud hacia quienes lo acompañaron en este camino profesional. El meteorólogo, que supo ganarse un lugar en programas como Síntesis, Tempraneros y Sábado en TN, decidió poner punto final a su labor en la empresa para enfocarse en lo que vendrá.

En su despedida pública, Jalfin no ocultó su entusiasmo por el futuro y aseguró que "Se vienen nuevos desafíos por delante. Gracias a las autoridades de TN, Canal 13 y a cada uno de mis compañeros por esta etapa compartida junto a ustedes".

Durante su paso por la señal, el especialista acumuló vivencias que ahora atesora como parte de su crecimiento personal. Sobre esto, destacó que "Fue una experiencia muy valiosa, de mucho aprendizaje y grandes momentos que me llevo", para luego cerrar su posteo con un "Gracias siempre a la TV de Argentina por darme un lugar. ¡Hasta pronto!".

La noticia generó una reacción inmediata entre sus colegas, quienes le dedicaron palabras de afecto. Figuras como Matías Bertolotti, Nacho Otero, Paula García y Ana Ortíz se sumaron a la ola de mensajes positivos. No es la primera vez que Jalfin vive una salida movilizante. En septiembre de 2025, el meteorólogo se emocionó hasta las lágrimas al dejar Arriba Argentinos, donde reemplazó a Marina Señuk durante su licencia por maternidad.

En aquel entonces, Nacho Otero le dedicó un elogio especial al afirmar que "Nos ha acompañado todo este tiempo de una manera espectacular y, obviamente, te vamos a seguir molestando cuando haya cosas, cuando haya eventos". Esa sensibilidad es característica en el profesional, quien en ese momento explicó que "Cuando cambio de horario, es una etapa nueva.. es justamente concluir una etapa y arrancar otra, es un conjunto de emociones".

Aquella transición lo llevó a otro sector de la grilla, tal como él mismo relató: "Arranco a la noche en TN y en Síntesis, cambio de horario y cambio domingos por sábados". Hoy, ese recorrido llega a su fin, dejando la puerta abierta a sus próximos proyectos.