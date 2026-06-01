Quién es el famoso que bajó y 18 kilos y reveló el secreto de su dieta

Guillermo Cidade, el icónico Walas de Massacre, atraviesa un presente de renovación total a sus 59 años tras una decisión que le cambió la vida. El músico impactó al público con su nueva silueta después de perder 18 kilos en un proceso veloz de apenas dos o tres meses. Esta transformación nació de una necesidad interna de bienestar, ya que el artista confesó que se sentía “muy cargado” y decidió ponerse manos a la obra para recuperar su agilidad.

La historia de este cambio comenzó de forma inesperada durante un recital. Walas recordó que “Vino Adrián Cormillot, que viene siempre a ver a Massacre con las hijas. Y en un momento me vio muy gordo”, relató el artista sobre ese instante clave. Según sus palabras, el médico se le acercó y le dijo “Quiero tomar tu caso” como si fuera un abogado profesional. La respuesta del líder de la banda fue inmediata y llena de confianza hacia el equipo médico al contestar “Me pongo en tus manos”.

La motivación del músico no solo fue estética, sino funcional, ya que el peso extra complicaba sus pasiones deportivas. Walas confesó que “Le daba a las piernas demasiado peso” debido a que es excampeón de skate y un activo surfista, skateboarder y snowboarder. Por esa razón, fue contundente al decir que “no quiero darle a las piernas tanto peso de más”. En referencia a cómo se percibía anteriormente, admitió que “Yo decía en chiste que estaba gorda y confundida, pero estaba realmente muy cargado”.

Al buscar las causas de su aumento de peso, Walas encontró un culpable claro en su paso por el reality de cocina más famoso. Reveló que “En MasterChef subí porque hice mucha pastelería y me maté a macarrones”. Con honestidad, el vocalista compartió detalles de sus tentaciones durante el programa al contar que “Cuando hacía coaching me guardaba para mí las tortas, los macarrones. Todo”. Esa etapa de excesos dulces quedó en el pasado para dar paso a un método de alimentación consciente y frecuente.

El líder de Massacre se encuentra actualmente bajo un régimen de cuidados constantes. Detalló que “Los Cormillot son divinos. Estoy internado en la clínica. Empecé ambulatorio y ahora estoy viviendo ahí”. Contrario a lo que muchos suponen, el plan no consiste en pasar hambre. Walas explicó que “Hay que comer todo el tiempo. Hay que hacer las cuatro comidas y, además, dos colaciones. O sea, hay que comer cada tres o cuatro horas”.

Finalmente, el músico no escatimó en agradecimientos por los resultados obtenidos. “Le quiero agradecer a los Cormillot. Gracias a Adrián Cormillot he bajado 18 kilos. Mirá cómo estoy ya”, expresó con felicidad mientras lucía su transformación. Sobre el tiempo empleado, precisó que “Te diría que alrededor de dos o tres meses, porque lo hice intermitente. Pero si lo sumás, bajé 18 kilos en dos o tres meses”. Con esta evolución, el artista mejora no solo su rendimiento físico sino también su calidad de vida integral.