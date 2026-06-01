El secreto de los cocineros para vegetales asados perfectos

Lograr que los vegetales dejen de ser un acompañamiento aburrido para convertirse en estrellas del plato es posible gracias al calor del horno. Esta técnica económica y saludable permite que los alimentos se transformen y concentren su gusto mientras realizamos otras tareas.

Para obtener resultados profesionales, la temperatura debe oscilar entre 200 y 220 grados. Un calor menor solo lograría que los ingredientes se cocinen en su propio vapor, perdiendo esa textura crocante y el efecto caramelizado tan buscado.

El primer paso fundamental es el corte parejo de todas las piezas. Aquellas más resistentes, como la zanahoria o la remolacha, deben cortarse en tamaños menores que el calabacín o el tomate para que todo esté listo al mismo tiempo. Otro error habitual es amontonar la comida en la fuente. Es vital dejar espacio entre las piezas para que el aire circule y se asen correctamente; si la cantidad es mucha, lo mejor es utilizar dos bandejas.

Un secreto que marca la diferencia es precalentar el recipiente vacío dentro del horno durante cinco minutos. Este golpe de calor inicial sella la base de forma inmediata y ayuda al dorado inferior. Al condimentar, conviene usar aceite de oliva virgen extra y solo la mitad de la sal al comienzo, reservando el resto para cuando la cocción termine.

A mitad del proceso, es necesario dar vuelta las piezas para un resultado uniforme. Si alguna zona comienza a quemarse antes de tiempo, el papel de aluminio es un gran aliado para protegerlas hasta el final.

Los tiempos de cocción varían según la consistencia de cada producto. Los tomates cherry, espárragos u hongos requieren entre 15 y 20 minutos. El zucchini, la berenjena, el pimiento o la cebolla necesitan de 25 a 30 minutos, al igual que el brócoli o las chauchas.

Por último, los más duros como la papa, la calabaza o la batata demandan entre 35 y 45 minutos. Por esta razón, los vegetales de cocción rápida deben sumarse a la bandeja recién pasados los primeros 15 minutos de horneado.

Para una preparación versátil se pueden combinar zucchini, berenjena, morrón rojo, dos zanahorias, cebolla morada y 200 gramos de champiñones. La mezcla con aceite, tres dientes de ajo picados, romero y pimienta asegura un aroma irresistible. También se pueden usar variantes con curry, comino, pimentón ahumado con miel o ralladura de limón para aportar frescura.

Una vez listas, estas delicias funcionan como relleno de tartas, acompañamiento de pastas con queso o base para cremas procesadas con caldo. También son ideales para armar sándwiches nutritivos con hummus, ensaladas invernales con nueces o bowls equilibrados con arroz o quinoa. Como toque final, un chorrito de jugo de medio limón realza todos los sabores antes de servir.