El insólito antojo de Jesica Cirio en medio de su segundo embarazo

Jesica Cirio ha construido una trayectoria marcada por el bienestar físico y la alimentación saludable. Sin embargo, en pleno transcurso de su embarazo, la conductora decidió hacer una pausa en sus estrictos hábitos para permitirse un deseo culinario que impactó a su comunidad virtual.

La modelo optó por una hamburguesa doble con huevo, gran cantidad de queso cheddar y pan de papa, todo acompañado por una porción de papas fritas. Este gesto buscó transmitir el mensaje de que un cuidado constante también permite este tipo de platos de forma ocasional.

Tras confirmar que espera un hijo junto a su pareja Nicolás Trombino, la mediática ajustó sus rutinas de la mano de profesionales. Modificó su suplementación habitual porque la anterior le resultaba pesada y estableció un entrenamiento renovado con la meta de "sentirse fuerte" durante esta etapa.

Aunque recibió cuestionamientos por la intensidad de su actividad, ella fue contundente sobre el respaldo médico que recibe al asegurar que “Las rutinas están súper aprobadas. Soy una persona que toda la vida hizo deporte por eso en mi caso no está contraindicado en el embarazo”.

En la actualidad, Cirio prefiere resguardar su intimidad para sanar su espíritu y vivir este momento con tranquilidad. Por el momento, descarta volver a los medios de comunicación tradicionales y prefiere enfocarse en sus proyectos externos.

Al respecto, la protagonista afirmó que "Estoy trabajando de manera particular, disfrutando este segundo embarazo que me parece lo más lindo del mundo". De esta manera, equilibra su presente laboral con la alegría de la llegada de un nuevo integrante a su familia.