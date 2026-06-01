El fenómeno alrededor de Tim Payne no para de crecer y ya se transformó en la historia más icónica de la Copa del Mundo 2026. Lo que comenzó como un desafío azaroso del influencer argentino Valen Scarsini (quien buscó al jugador con menos impacto en redes sociales para disparar su popularidad) terminó por crear un ídolo global. Payne, un lateral derecho de Nueva Zelanda que apenas contaba con 4.000 seguidores, despertó una mañana con una invasión digital que hoy supera los cuatro millones de seguidores en Instagram.

Esta revolución, que llevó a la FIFA a dedicarle un posteo especial y a los All Blacks a manifestar su apoyo como una "cuestión de Estado", tiene una explicación que va más allá del algoritmo. Se trata del denominado "Efecto Underdog", un concepto que analiza la empatía humana hacia aquellos que parten en desventaja.

En diálogo con HUARPE TV, la especialista en Inteligencia Emocional, Verónica Dobronich, desglosó el origen y la potencia de este fenómeno. “Surgió hace muchos años. En realidad tiene que ver con las peleas de perros en Inglaterra, los perros que estaban por debajo”, explicó la experta sobre la etimología del término. Según Dobronich, existe una inclinación natural a conectar con el más débil: “Había como cierta empatía con el más disminuido”.

La empatía por encima del talento

Lo curioso del caso Payne es que su masificación no responde a sus habilidades dentro de la cancha, sino a su condición de "invisible" en el ecosistema digital. Miles de personas que jamás lo vieron jugar se volcaron a sus redes para apoyarlo ciegamente. Al respecto, Dobronich señaló a este medio que se trata de eso:

“Es empatizar con el que puede estar en desventaja, no deportiva, pero en realidad acá igual nadie se fijó cómo juega Tim”.

La experta remarcó que el fenómeno se alimenta de una conexión emocional pura, donde el usuario se proyecta en la sorpresa del otro. “Es este efecto de empatizar con esa situación sin tener idea de las características del tipo que un día se despertó, me imagino, habrá dicho, '¿Qué le pasa a esta gente?'”, analizó Dobronich, destacando el desconcierto que vivió el jugador y la delegación neozelandesa ante la invasión de comentarios latinos.

El sello de la solidaridad argentina

Para la especialista, que el disparador haya sido un creador de contenido local no es casualidad, sino que refleja rasgos identitarios profundos. “En Argentina, somos un país solidario, eso no lo pueden negar”, afirmó la profesional a HUARPE TV, vinculando la movilización por Payne con la calidez histórica de la sociedad argentina para recibir y apoyar a otros.

Dobronich insistió en que esta campaña no buscaba premiar un rendimiento atlético, sino generar un impacto humano a través de la viralidad:

“Este es un efecto viral que reitero, no tiene que ver con ninguna otra característica de decir, 'Che, este tipo es el que menos lo sigue en el mundial, lo seguimos y y todo el mundo se sumó'”.

El impacto comercial: de la burla a la gloria

Más allá de la psicología, el "efecto" ha tenido consecuencias materiales devastadoras para el mercado. La figurita oficial de Tim Payne, que antes era considerada descartable, es hoy la pieza más codiciada por los coleccionistas argentinos, quienes ofrecen canjes insólitos por su imagen. En el plano comercial, el defensor pasó de un perfil bajo a recibir decenas de propuestas de patrocinio diarias.

La locura escaló tanto que el músico Ca7riel le compuso una canción propia, cuya versión en cumbia fue viralizada por la esposa del futbolista mientras conducía. Incluso el Inter Miami anunció que el jugador pisará su estadio el próximo 2 de junio en un amistoso contra Haití, un evento que promete una asistencia masiva de hinchas argentinos.

Lo que nació como una travesura digital de "el Scarso" demostró, una vez más, el demoledor poder de fuego de la comunidad argentina en la red.