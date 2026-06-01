El robo de un televisor LED en una de las modernas paradas inteligentes de Rivadavia generó un fuerte repudio por parte de las autoridades municipales. El intendente Sergio Miodowsky habló con DIARIO HUARPE y aseguró que el hecho, ocurrido en la infraestructura ubicada sobre Avenida Libertador y calle Matías Zavalla, no solo representó una pérdida material, sino un golpe directo al plan de modernización del transporte público que el municipio viene ejecutando con el aporte de los vecinos.

Para el jefe comunal, este tipo de ataques resultan maliciosos y afectan directamente a la comunidad que se beneficia de estas obras. "La verdad que eso se hace con mucho esfuerzo, es con recursos que optimizamos, cuidamos el gasto", dijo.

El intendente remarcó que la mantención de las paradas, que ya cuenta con estaciones en el Complejo de la UNSJ y el Hospital Marcial Quiroga, depende directamente de la respuesta social. "Veremos cómo lo sigue tratando la gente, cómo lo siguen cuidando, y en base a eso veremos cómo accionar", advirtió sobre la continuidad del proyecto.

A pesar de que las paradas inteligentes cuentan con cerramientos de blindex y tecnología de punta, el funcionario subrayó que el cuidado no depende solo de la vigilancia activa. "Hay cámaras, hay rondas permanentes de cuidado", aclaró, pero insistió en que el componente fundamental es el sentido de pertenencia de los ciudadanos.

"Por eso la verdad que fue algo muy malicioso, digo, repudiable, porque lo hacemos con mucho esfuerzo, el esfuerzo es de todos, el sacrificio es de todos, tanto de quienes hoy conduce el municipio, con todo el equipo que me acompaña, pero de los vecinos también, que hacen un gran esfuerzo para que estas obras se puedan hacer", concluyó el mandatario municipal, dejando en claro que el resguardo de la infraestructura urbana será determinante para expandir este servicio en el departamento.

El plan de modernización de Rivadavia es una apuesta fuerte hacia un sistema de espera más seguro y confortable. Pese al robo, el municipio ratificó que no detendrá el cronograma, pero será "base al cuidado" que la continuidad de estas obras avance hacia nuevos sectores.