Cuando Dante Alighieri escribió La Divina Comedia a comienzos del siglo XIV no solo creó una de las obras más importantes de la literatura universal. También diseñó una de las imágenes del infierno más influyentes de todos los tiempos. En su relato, el poeta desciende acompañado por Virgilio a través de nueve círculos infernales organizados según la gravedad de los pecados cometidos en vida.

La estructura funciona como una enorme cavidad en forma de embudo que se hunde hacia el centro de la Tierra. Cuanto más profundo es el círculo, más grave es la falta moral castigada. El primer nivel es el Limbo, donde permanecen quienes vivieron virtuosamente pero no recibieron el bautismo cristiano. Allí no existe tormento físico, sino una tristeza eterna por estar alejados de la salvación.

Luego aparecen los pecados vinculados a los excesos humanos. En el segundo círculo están los lujuriosos, arrastrados por vientos violentos. En el tercero, los glotones sufren bajo una lluvia constante y fangosa. El cuarto castiga la avaricia y el despilfarro, mientras que el quinto está reservado para los iracundos y los perezosos, atrapados en un pantano de furia y sufrimiento.

El sexto círculo corresponde a los herejes, encerrados en tumbas ardientes. Más abajo se encuentra el séptimo círculo, dedicado a los violentos. Dante lo divide en distintas zonas para quienes ejercieron violencia contra otros, contra sí mismos o incluso contra Dios y la naturaleza.

Los dos niveles finales representan los pecados más graves. El octavo círculo alberga a los fraudulentos y está dividido en diez fosas donde se castigan diferentes formas de engaño. El noveno y último círculo está reservado para los traidores, considerados por Dante los peores pecadores. Allí reina un lago helado en cuyo centro permanece Lucifer, atrapado eternamente mientras castiga a las almas más condenadas.

Más de 700 años después de su publicación, la visión de Dante sigue influyendo en el cine, los videojuegos, la literatura y la cultura popular. Su infierno no fue solo una representación religiosa, sino también una compleja reflexión sobre la justicia, la moral y las consecuencias de los actos humanos.