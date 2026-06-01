El caso del gendarme jachallero Fabricio Cortéz entró en una fase de definiciones cruciales que despierta una cautelosa esperanza entre sus familiares y allegados en el departamento del norte sanjuanino. Luego de permanecer tres años bajo prisión preventiva en la ciudad de Rosario, acusado de homicidio, la justicia santafesina finalmente puso fecha al inicio del juicio oral y público. El debate comenzará a finales de julio, marcando el fin de una larga espera administrativa y judicial que mantuvo en vilo a la comunidad de Jáchal con movilizaciones constantes bajo el pedido de libertad para el efectivo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el abogado defensor Carlos Varela brindó detalles sobre la reciente audiencia donde se definió el cronograma procesal.

“Hubo una audiencia hace unos días, precisamente el 18 de mayo, donde se establecía que ya se vencieron los tres años (de preventiva) para Cortéz. Justamente horas antes de la audiencia se fijó la fecha de juicio para julio de este año. Estamos esperando con ansiedad tener la audiencia”, explicó el letrado.

Esta decisión judicial impidió que Cortéz recuperara la libertad por el vencimiento de los plazos legales de detención, ya que el juez consideró la proximidad del juicio como motivo para mantener la medida cautelar.

El juicio estará a cargo de un tribunal colegiado integrado por tres magistrados: el juez Becerra y las juezas Paula Álvarez y Valia Pedrana. El cronograma ya está establecido y se espera que sea un proceso ágil pero intenso, dada la cantidad de elementos probatorios que se discutirán en la sala de audiencias de Rosario.

“El juicio se va a desarrollar aproximadamente durante tres o cuatro días, entre el 27 de julio y el 3 de agosto de este 2026”, detalló Varela respecto a la logística judicial.

La defensa pedirá la absolución total

Para la defensa, no existen dudas sobre la inocencia del gendarme. Varela sostiene que el accionar de Cortéz estuvo plenamente justificado por las circunstancias de peligro inminente que enfrentó en el cumplimiento de sus funciones.

“Nosotros vamos a ir por la absolución porque entendemos que él cumplió sus obligaciones, las obligaciones a su cargo de pelear por los intereses de la sociedad, y eventualmente que fue un acto en defensa propia por la nocturnidad y por el ataque al que se vio expuesto, que fue un ataque con cuchilla”, enfatizó el abogado.

La defensa rechaza categóricamente cualquier interpretación que sugiera un exceso o un arrebato irracional por parte del efectivo. Según Varela, la prueba técnica y los testimonios respaldarán que el disparo se produjo en un contexto de defensa de terceros y personal.

“Ha actuado en defensa personal y en defensa de tercero, en cumplimiento de su deber, que eso es lo más relevante. Con lo cual, pensar que a él se le dio por disparar por un acto de locura es un absurdo total”, sentenció el defensor de Cortéz ante las consultas sobre la calificación legal del hecho.

Durante los días del juicio, el letrado buscará desmentir la versión acusatoria que pesa sobre el jachallero. “Quiero que quede claro que él no fue autor de un homicidio en los términos que dice esta gente, que se le ocurrió de la noche a la mañana matar a un tipo por nada. Eso es falso y no resiste ningún análisis”, agregó el representante, reflejando el sentimiento de indignación que también comparte la familia del gendarme.

Tres años de lucha y resistencia familiar

El impacto de estos tres años de detención ha sido devastador para el entorno de Fabricio Cortéz, aunque la solidez del vínculo familiar ha servido como el principal sostén para el joven efectivo. Desde Jáchal, el apoyo ha sido incondicional, con constantes pedidos de justicia que ahora se canalizan en la expectativa por el veredicto.

“Él ha sufrido un montón. La familia por suerte se ha mantenido firme al lado de él, pero este tipo de situaciones normalmente te trae repercusiones muy graves en el ámbito familiar”, comentó Varela.

A pesar de la demora de la justicia para fijar una resolución definitiva, el abogado destacó la integridad con la que Cortéz ha enfrentado el encierro. “Por suerte, a Fabricio no le destruyeron la vida familiar. Te han destruido la vida si querés, pero no la vida familiar. Él ha tenido el apoyo de su familia porque tiene una base sólida”, concluyó el letrado, quien asegura que el propio Fabricio es el más interesado en que se aclare la verdad de lo ocurrido en Rosario aquella noche.