El plato económico de Coco Carreño para disfrutar papas rellenas

Coco Carreño, integrante de La Cocina Rebelde, sorprendió nuevamente a sus seguidores con una receta que se volvió furor en las redes sociales por ser simple y muy sabrosa. Se trata de unas papas rellenas con pollo, hongos y mozzarella gratinada que se posicionaron como la opción ideal para un almuerzo familiar en cualquier momento de la semana. Esta preparación logra un resultado digno de un restaurante utilizando ingredientes que son fáciles de conseguir y muy económicos.

Para poner manos a la obra, se necesitan tres papas medianas, una pechuga de pollo cortada en cubitos, aceite para freír, orégano, cúrcuma, pimentón y ajo rallado. El relleno se completa con 200 gramos de hongos, que pueden ser champiñones o portobellos, 100 gramos de salsa de tomate, una lata de choclo desgranado, 50 gramos de crema de leche y un poco de manteca. Para terminar el plato, se requieren 200 gramos de mozzarella que le darán el toque final.

La elaboración comienza dorando el pollo con todas las especias. Una vez que la carne está lista, se incorporan los hongos cortados en cuartos junto al choclo, la salsa y la crema, mezclando todo hasta alcanzar una consistencia untuosa. Las papas deben estar peladas y cortadas a la mitad para poder ahuecarlas y freírlas hasta que tomen un color dorado, funcionando la papa frita como una base crocante. Luego se rellenan con la mezcla preparada, se cubren con el queso y se llevan al horno para gratinar.

El detalle que marca la diferencia en esta propuesta de Carreño es su enfoque en una cocina sin desperdicios. Los trozos de papa que se extraen al ahuecar las piezas no se tiran, sino que se fríen para convertirlos en una guarnición muy crocante que suma textura al plato final.