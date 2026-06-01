Salud, energía y seguridad: las áreas que San Juan busca fortalecer con USD 600 millones

El proyecto que el Gobierno de San Juan enviará a la Cámara de Diputados para obtener autorización de financiamiento por hasta USD 600 millones no sólo apunta a la construcción de viviendas, obras viales o infraestructura hídrica. Entre los objetivos planteados por el Ejecutivo también aparecen inversiones en salud, energía y seguridad, tres áreas consideradas estratégicas para acompañar el crecimiento que proyecta la provincia a partir de nuevas inversiones y el desarrollo de la actividad minera.

La iniciativa permitirá al Poder Ejecutivo acceder a recursos mediante la emisión de bonos en mercados nacionales o internacionales o a través de créditos con entidades financieras. Los fondos estarán destinados exclusivamente a infraestructura y servicios públicos.

Durante la presentación del proyecto, el gobernador Marcelo Orrego sostuvo que la planificación debe adelantarse a las demandas futuras para evitar que el crecimiento genere tensiones sobre los servicios esenciales.

"San Juan no debe esperar a que el crecimiento ocurra para recién entonces empezar a ver cómo responder esas demandas", afirmó.

La salud, entre las prioridades

Uno de los ejes del plan contempla inversiones destinadas al sistema sanitario provincial.

Si bien el Gobierno no detalló aún el listado completo de proyectos, anticipó que parte de los recursos estarán orientados a obras de infraestructura y a la incorporación de tecnología para fortalecer la atención de la salud pública.

La administración provincial considera que el crecimiento poblacional esperado durante los próximos años requerirá ampliar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y mejorar el equipamiento disponible.

Las autoridades sostienen que la expansión económica proyectada para distintos departamentos obligará a reforzar la infraestructura de servicios para garantizar la atención de una población en aumento.

Energía para sostener el crecimiento

Otro de los componentes centrales del proyecto está vinculado al sistema energético.

Desde el Gobierno explicaron que el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos y mineros demandará una mayor capacidad de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

Por esa razón, el plan prevé inversiones destinadas a mejorar la conectividad energética y fortalecer la infraestructura necesaria para abastecer tanto a los sectores productivos como a los futuros desarrollos urbanos.

La energía aparece como uno de los pilares sobre los cuales se apoyará el crecimiento económico provincial durante la próxima década, especialmente en las zonas donde se proyectan importantes inversiones mineras.

Tecnología e infraestructura para la seguridad

La seguridad pública también forma parte del programa de financiamiento.

El Ejecutivo provincial anticipó que los recursos permitirán incorporar tecnología de última generación y realizar obras destinadas a mejorar las capacidades operativas del sistema de seguridad.

"Las obras y la tecnología de punta para la seguridad y la salud en una provincia que va a crecer mucho en población también son fundamentales", señaló Orrego al presentar la iniciativa.

La estrategia oficial apunta a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad frente al incremento de la actividad económica y del movimiento poblacional que prevén para los próximos años.

Un plan para anticiparse a la demanda futura

Desde el Gobierno remarcan que el financiamiento no responde a una emergencia financiera, sino a una estrategia de planificación de largo plazo.

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que la Provincia buscará aprovechar las condiciones del mercado para acceder a recursos que permitan ejecutar obras antes de que aparezcan los problemas derivados del crecimiento.

La apuesta oficial se sustenta en la expectativa de expansión de la economía provincial, impulsada principalmente por la minería y por nuevas inversiones privadas que demandarán mejores servicios públicos e infraestructura.

En ese marco, salud, energía y seguridad se suman a viviendas, rutas, saneamiento y obras hídricas como parte de un programa integral que el Gobierno considera indispensable para preparar a San Juan para la próxima etapa de desarrollo.