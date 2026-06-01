Marcelo Orrego presentó este lunes en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Financiamiento de Obras de Infraestructura para el Desarrollo de San Juan y aprovechó la ocasión para dejar una serie de definiciones políticas, económicas y de gestión que marcaron el tono de su discurso. El gobernador defendió la necesidad de anticiparse al crecimiento que prevé para la provincia y sostuvo que es momento de generar las condiciones para acompañar las inversiones que ya comenzaron a llegar.

"Hoy es un día muy importante porque tenemos la oportunidad de presentar una ley que permitirá a los sanjuaninos contar con las herramientas necesarias para impulsar el desarrollo y la infraestructura que la provincia necesita", afirmó el mandatario al abrir su exposición.

Una de las frases más destacadas estuvo vinculada al presente y futuro de la actividad minera. Orrego aseguró que la provincia atraviesa una etapa decisiva para su economía y vinculó ese proceso con las inversiones que se están anunciando.

"Estamos empezando la etapa de la gran minería del cobre en San Juan", expresó. Luego agregó: "Desde el primer día de nuestro gobierno trabajamos para generar las condiciones necesarias para que las empresas miren a San Juan, confíen e inviertan en nuestra provincia".

El gobernador también destacó el trabajo de promoción realizado durante los últimos meses. "He recorrido los principales centros mineros y financieros del mundo hablando de las riquezas de San Juan y hoy estamos viendo parte de esos resultados", señaló.

El mensaje a los inversores

Otro de los conceptos centrales del discurso estuvo relacionado con la llegada de capitales nacionales e internacionales. En ese contexto, destacó la autorización para que la Bolsa de Valores de Toronto opere desde la provincia.

"Es un claro y fuerte mensaje para el mundo financiero de que este es el momento de invertir en San Juan", aseguró Orrego.

La necesidad de hacer obras

El mandatario insistió en que el crecimiento económico debe estar acompañado por infraestructura. Según explicó, el objetivo es evitar que la expansión productiva encuentre obstáculos por falta de servicios o conectividad.

"Necesitamos rutas, accesos y caminos en condiciones. Necesitamos avanzar en obras para cuidar el agua de riego, garantizar el agua potable y mejorar el saneamiento", sostuvo.

Viviendas y desarrollo

En materia habitacional, Orrego anunció que buscará financiamiento para la construcción de más de 30 barrios y la puesta en marcha de 1.000 créditos individuales del IPV.

"Vamos a buscar financiamiento para construir más de 30 barrios y poner a disposición mil créditos para las familias sanjuaninas", afirmó.

Para el gobernador, estas medidas tendrán un impacto inmediato en la economía local. "Esto significa más puestos de trabajo, más actividad para la construcción y más viviendas para responder a la demanda que tendrá San Juan", indicó.

Una mirada a largo plazo

Sobre el cierre, Orrego dejó una de las frases que resumió el espíritu de su propuesta. "San Juan no debe esperar a que el crecimiento ocurra para recién entonces responder a las demandas. Tenemos la posibilidad de planificar, invertir y generar el crecimiento antes de que aparezcan las tensiones", afirmó.

Y concluyó con un mensaje orientado al futuro de la provincia: "Vamos a seguir trabajando sin perder un minuto para que San Juan genere cada vez más oportunidades, más empleo y más desarrollo".