La infraestructura vial figura entre los principales destinos del financiamiento por hasta 600 millones de dólares que el Gobierno de San Juan buscará obtener mediante la emisión de bonos o la contratación de créditos. Dentro del proyecto que será debatido esta semana en la Cámara de Diputados, las rutas y caminos ocupan un lugar central en la estrategia oficial para preparar a la provincia ante el crecimiento económico proyectado para los próximos años.

Durante la presentación de la iniciativa, el gobernador Marcelo Orrego remarcó que la planificación de nuevas obras debe anticiparse al desarrollo productivo que se espera a partir de las inversiones mineras y de la expansión de distintas actividades económicas.

"San Juan tiene la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta, planificar anticipadamente, invertir y ordenar el crecimiento antes de que las tensiones aparezcan", sostuvo el mandatario.

La Ruta 150, entre las obras prioritarias

Entre los proyectos mencionados por el Gobierno aparece la Ruta Nacional 150, especialmente en el tramo que conecta Jáchal con Iglesia, considerado un corredor estratégico para la actividad minera y productiva del norte provincial.

La conectividad de esa zona es vista como un elemento fundamental para acompañar el desarrollo de emprendimientos mineros de gran escala y mejorar la circulación de bienes, servicios y trabajadores.

El Ejecutivo entiende que la expansión de la actividad económica requerirá una red vial más eficiente, capaz de absorber un aumento significativo del tránsito pesado y de la circulación vinculada a nuevos proyectos productivos.

Obras sobre la Ruta 40

Otro de los ejes del plan contempla intervenciones en la Ruta Nacional 40, uno de los corredores más importantes del país y una vía clave para la integración regional de San Juan.

Las autoridades consideran que la mejora de este corredor resulta estratégica para fortalecer la logística provincial y facilitar la conexión con otras provincias y mercados.

La Ruta 40 concentra gran parte del tránsito de cargas y pasajeros, por lo que su adecuación forma parte de las prioridades planteadas por el Gobierno provincial.

Corredores provinciales y ordenamiento urbano

Además de las rutas nacionales, el proyecto contempla inversiones en distintos caminos y rutas provinciales.

También se prevén derivadores de tránsito y obras sobre avenidas de acumulación destinadas a mejorar la circulación vehicular y reducir los problemas de congestión en zonas urbanas y productivas.

Según explicó Orrego, el objetivo es desarrollar infraestructura antes de que el crecimiento económico genere nuevas demandas sobre el sistema vial.

"San Juan no debe esperar a que el crecimiento ocurra para recién entonces empezar a ver cómo responder esas demandas", afirmó.

Un nuevo escenario para la obra vial

El Gobierno provincial vincula la necesidad de financiamiento con los cambios registrados en la política nacional de obra pública.

Desde el Ejecutivo sostienen que el nuevo esquema obliga a las provincias a asumir un papel más activo en la búsqueda de recursos para financiar proyectos de infraestructura que anteriormente dependían en gran medida de fondos nacionales.

En ese contexto, la administración provincial considera que acceder a financiamiento permitirá sostener inversiones consideradas fundamentales para el desarrollo futuro de San Juan.

Infraestructura para la minería y el crecimiento

Uno de los argumentos centrales del proyecto es la necesidad de preparar la provincia para el impacto que tendrá el crecimiento minero.

Las autoridades sostienen que la llegada de nuevas inversiones demandará mejoras en caminos, rutas y corredores logísticos capaces de acompañar el aumento de la actividad económica.

El ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, aseguró que la infraestructura vial forma parte de un plan estratégico más amplio destinado a fortalecer la competitividad provincial y aprovechar las oportunidades que generará la expansión de la minería.

La propuesta legislativa comenzará a debatirse este jueves y, de ser aprobada, habilitará al Gobierno a buscar financiamiento para ejecutar obras que considera esenciales para el crecimiento económico, la integración territorial y el desarrollo productivo de San Juan durante los próximos años.