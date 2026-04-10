Viernes 10 de Abril
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Cultura > Desde España

Quién es Fabio Agostini, el nuevo galán de Gran Hermano

El modelo Fabio Agostini ingresa al programa de Telefe tras su exitoso paso por varios realities de Latinoamérica.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Solange Abraham viajará al exterior mientras el español ingresa.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe se prepara para recibir a Fabio Agostini como parte de un intercambio internacional con el programa de Telemundo. El modelo nacido en Las Palmas de Gran Canaria desembarca en Argentina tras confirmarse que la jugadora Solange Abraham viajará hacia La Casa de los Famosos.

Santiago del Moro fue el encargado de comunicar oficialmente la llegada de este participante que cuenta con una amplia trayectoria en la televisión de Ecuador, Perú y Chile, donde incluso resultó ganador de certámenes como Tierra Brava.

Antes de su carrera mediática, Agostini jugó en divisiones juveniles vinculadas al Real Madrid, pero una lesión a los 19 años lo alejó del fútbol y lo volcó al fisicoculturismo y al modelaje.

En su presentación oficial se definió como un español de corazón, picaflor de corazón y reconoció que debería aprender a callarse un poco porque a veces es demasiado sincero. El deportista, que se muestra como alguien sensible, sociable y coqueto, sostiene que todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda.

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