Quién es Fabio Agostini, el nuevo galán de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe se prepara para recibir a Fabio Agostini como parte de un intercambio internacional con el programa de Telemundo. El modelo nacido en Las Palmas de Gran Canaria desembarca en Argentina tras confirmarse que la jugadora Solange Abraham viajará hacia La Casa de los Famosos.

Santiago del Moro fue el encargado de comunicar oficialmente la llegada de este participante que cuenta con una amplia trayectoria en la televisión de Ecuador, Perú y Chile, donde incluso resultó ganador de certámenes como Tierra Brava.

Antes de su carrera mediática, Agostini jugó en divisiones juveniles vinculadas al Real Madrid, pero una lesión a los 19 años lo alejó del fútbol y lo volcó al fisicoculturismo y al modelaje.

En su presentación oficial se definió como un español de corazón, picaflor de corazón y reconoció que debería aprender a callarse un poco porque a veces es demasiado sincero. El deportista, que se muestra como alguien sensible, sociable y coqueto, sostiene que todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda.