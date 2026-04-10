Quién es la actriz argentina que podría ser la villana de Superman

James Gunn tiene en la mira a la actriz argentina Eva de Dominici para integrarse al reparto de la próxima entrega de Superman. La información trascendió el miércoles 8 de abril e indica que la artista podría encarnar a la antagonista Máxima en el largometraje titulado Superman Hombre del mañana.

Sin embargo, Dominici no es la única opción considerada por la producción, ya que compite por el puesto con figuras como Adria Arjona, Sydney Chandler y Grace Van Patten. Las pruebas de selección se desarrollarán en Atlanta mientras el filme sigue en producción.

En paralelo al futuro de este proyecto, se difundió un adelanto de la película Supergirl, que llegará a los cines el 26 de junio bajo la dirección de Craig Gillespie y guion de Ana Nogueira. Esta cinta protagonizada por Milly Alcock promete un tono que será "más oscura y emocional" a comparación de Superman.

El video muestra que Krypto está al borde de la muerte por culpa del villano Krem y la superheroína tendrá solo tres días para salvarlo. El avance también presenta la historia de Ruthye Marye Knoll, interpretada por Eve Ridley, quien busca venganza por la muerte de su padre. Además, se reveló la participación de Jason Momoa como el cazarrecompensas Lobo y una breve aparición de David Corenswet personificando a Superman.

A pesar de la expectativa, el adelanto de la nueva película de Superman generó comentarios negativos en redes sociales donde algunos usuarios afirmaron que "esto es más que vergonzoso".