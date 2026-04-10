Argentina confirmó amistosos ante Honduras e Islandia antes del Mundial

La ilusión argentina ya tiene hoja de ruta definitiva para el desembarco en la Copa del Mundo 2026. La Selección Argentina, vigente campeona del mundo, confirmó sus últimos dos encuentros amistosos para ajustar piezas antes de iniciar la defensa de la corona. Los rivales elegidos para la puesta a punto final son Honduras e Islandia.

Con Lionel Messi a la cabeza, el equipo de Lionel Scaloni pisará suelo estadounidense para despedirse de la preparación. El primer compromiso será el 6 de junio en el Kyle Field de Texas ante el combinado centroamericano. Tres días después, el 9 de junio, la Albiceleste se mudará a Alabama para enfrentar a Islandia en el Jordan-Hare Field, un estadio histórico que por primera vez recibirá un partido internacional de fútbol.

Dos exámenes con historia

El duelo ante los hondureños marcará el cuarto enfrentamiento entre ambos, con una clara paternidad argentina (tres victorias en tres partidos). Sin embargo, el choque contra los europeos tiene un sabor a revancha: el único antecedente es el amargo 1-1 de Rusia 2018, aquel partido donde el arquero Halldórsson le contuvo un penal al capitán argentino.

Lista definida y debut a la vista

Para estos dos encuentros, Scaloni ya contará con los 26 convocados definitivos, ya que el plazo para entregar la lista oficial vence el 30 de mayo. Será el "banco de pruebas" final para definir el once que saltará a la cancha en el debut mundialista.

Cabe recordar que el estreno oficial de Argentina en el Mundial será el 16 de junio contra Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Entradas a la venta

Para los fanáticos que planeen viajar o los residentes en Norteamérica, la organización confirmó que los tickets ya se pueden adquirir a través del sitio oficial Road to 26. Aunque la logística del plantel aún no fue detallada, se espera una marea de camisetas celestes y blancas en ambas sedes para darle el último aliento a los campeones antes de la gran cita.