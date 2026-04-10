El Gobierno de La Pampa presentó un amparo judicial para frenar la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares, al considerar que la nueva normativa vulnera derechos ambientales y pone en riesgo los recursos hídricos de la provincia.

La acción judicial fue impulsada como un amparo colectivo y busca que se declare la inconstitucionalidad de la ley recientemente aprobada por el Congreso, en medio de una fuerte polémica por los cambios en el régimen de protección de los glaciares.

Desde la administración pampeana argumentaron que, aunque la provincia no cuenta con glaciares en su territorio, depende de ríos de origen glacial, por lo que cualquier modificación en su protección impacta directamente en su acceso al agua.

En ese sentido, cuestionaron que la reforma delega en las provincias la potestad de definir qué áreas deben protegerse según su “función hídrica”, lo que —según sostienen— debilita los presupuestos mínimos ambientales establecidos a nivel nacional.

Además, señalaron que la norma podría habilitar actividades extractivas en zonas previamente protegidas, lo que genera preocupación por posibles impactos ambientales, especialmente en un contexto de crisis hídrica.

El planteo también advierte sobre una posible violación de principios constitucionales y acuerdos internacionales en materia ambiental, como el acceso a la información y la participación ciudadana en decisiones que afectan recursos naturales.

La presentación judicial abre un nuevo frente de conflicto en torno a la reforma impulsada por el Gobierno nacional, que ya había generado protestas sociales, cuestionamientos de especialistas y advertencias sobre una eventual judicialización del tema en distintas provincias.