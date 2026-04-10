Los secretos de Damian Betular para una torta arcoiris perfecta

Damián Betular detalló las claves para realizar la torta arcoíris con el objetivo de que resulte perfecta y esponjosa. El pastelero profesional explicó que el desafío principal no reside solo en los colores, sino en obtener seis bizcochuelos que sean iguales, húmedos y parejos.

Para alcanzar este resultado, el experto recomendó trabajar con una única mezcla base y fraccionarla recién después para teñir cada parte por separado. Según su visión, el frosting es fundamental porque funciona como el "andamiaje" de la torta, permitiendo sostener la altura y lograr un acabado prolijo por dentro y por fuera.

Durante una gala de MasterChef Celebrity dedicada a la pastelería, el chef señaló que "el secreto de esta torta es aplicar la técnica para colorear los 6 diferentes bizcochos" y remarcó la necesidad de usar una crema que sirva tanto para el relleno como para la cobertura.

La lista de ingredientes para la masa requiere 300 gramos de manteca, 300 gramos de azúcar, 6 huevos, 450 gramos de harina leudante, 250 mililitros de leche y esencia de vainilla. Para lograr el efecto visual se deben utilizar colorantes rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

El frosting se prepara con 400 gramos de manteca, 400 gramos de azúcar impalpable y 300 gramos de queso crema, sumando sprinkles para la decoración. El éxito de la preparación depende de respetar las proporciones y controlar el uso del colorante para no afectar la textura ni el sabor final.

El procedimiento comienza batiendo la manteca con el azúcar hasta lograr una crema clara y aireada. Luego se incorporan los huevos de a uno junto con la esencia de vainilla para perfumar. Posteriormente se agrega la harina intercalándola con la leche hasta obtener una mezcla homogénea.

Esta preparación se divide en seis partes iguales y se colorea cada una con un tono distinto antes de hornear las capas por separado en moldes del mismo tamaño. Tras dejar enfriar completamente los bizcochos, se elabora el frosting batiendo la manteca con el azúcar impalpable y sumando el queso crema hasta alcanzar una consistencia firme y lisa. El armado debe respetar el orden de los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, intercalando capas de crema. Finalmente se cubre toda la torta con la misma preparación, se alisa la superficie y se decora con copos hechos con pico rizado y granas de colores.