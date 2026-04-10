Quién es la ex Gran Hermano que confesó un romance oculto con el Dibu Martínez

Victoria Irouleguy volvió al foco público tras una entrevista con Yanina Latorre donde detalló un aspecto desconocido de su adolescencia previo a la fama. La empresaria compartió que mantuvo una relación con el futbolista Emiliano Martínez y recordó que éramos muy chicos en aquel entonces.

Al profundizar sobre aquel noviazgo, explicó que éramos muy chicos, teníamos 17 años y que la ruptura se produjo por proyectos profesionales ajenos. Según relató, él se fue y la relación empezó a desequilibrarse por la distancia cuando el deportista partió hacia Londres. Respecto al presente del jugador, la modelo señaló que ahora él está casado, tiene hijos.

Sobre su propia trayectoria, la ex participante de Gran Hermano bromeó sobre el paso del tiempo diciendo que entré muy chica, ahora tengo 32 mientras reflexionaba sobre las consecuencias de la exposición.

Al respecto, fue contundente al manifestar que no es fácil estar en la casa de Gran Hermano. Fueron varios años de terapia después. Irouleguy también rememoró su viaje de intercambio a Israel donde reconoció que me trataron con mucho amor, la pasé espectacular. Sin embargo, admitió que durante esa estadía fuera de la casa tuve acceso al celular y pude googlearme para ver qué estaba pasando.

Esa desconexión afectó su regreso al certamen en Argentina. La joven confesó que cuando volví, fue muy fuerte. Ya había perdido el aislamiento y me quería ir. Estuve cuatro meses ahí adentro. Finalmente, analizó su desempeño en la competencia afirmando que en el juego no me sirvió, porque me fui enseguida. Alejada actualmente de los medios tradicionales, la modelo concluyó que estoy feliz sobre su vida instalada en Miami.