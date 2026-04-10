Yanina Latorre prendió fuego la TV y reveló quién es la conductora más falsa

En su programa de radio El Observador 1079, Yanina Latorre expresó su profundo malestar con Denise Dumas tras un cruce originado en redes sociales. La mediática explicó que "me atacó por algo que no me tenía que haber atacado porque es conchuda y después ayer se mete con mi mamá, ya está frizada".

Ante el intento de Pía Shaw por calmar el ambiente sugiriendo que se trató de un chiste, la conductora respondió de manera tajante pidiéndole "no la defiendas, que con esa cara de buena es malísima y lo sabes vos". Gustavo Noriega coincidió con esta percepción negativa mientras Latorre imitaba el tono de su colega afirmando que "no, no sé nada, se hace la distraída".

El conflicto se profundizó por una publicación en Twitter sobre un enigmático de Pilar Smith en LAM. Según relató Latorre, "yo pongo en Twitter, que era, aparte era un chiste, pues ni Pilar se enojó, posta. Pilar estaba haciendo un enigmático en LAM de lo que yo ya había contado en SQP. O sea, no es un enigmático porque ya acaba de salir. Puse en Twitter: ay, Pilar está haciendo un enigmático, no sé qué. Entonces, todos en LAM suben ese tuit y la única pelotuda: ay, qué mal que estuvo Yanina, dice Denise".

La panelista cuestionó la crítica de Dumas preguntándose "¿de qué estuve mal? si yo ya lo había contado, no es que le caí una primicia". Aunque Shaw mencionó que hubo disculpas, Latorre sentenció que "bueno, lo entendió a fuerza de que yo me calenté" y remató diciendo que "no se va a dar cuenta, es una yegua".