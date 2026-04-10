San Juan registró 4.213 delitos contra la propiedad entre enero y abril de 2026, según el informe de la Unidad Fiscal de Investigación, con una marcada concentración en el Gran San Juan, donde se acumula el 94% de los hechos. Dentro de ese escenario, Rawson aparece como el departamento más afectado con 875 casos, en un contexto donde predominan los delitos de baja complejidad y alta frecuencia, y donde enero se posiciona como el mes con mayor cantidad de episodios.

El análisis territorial ubica a Rawson con el 20,8% del total de hechos, seguido por Capital con 753 casos (17,9%) y Chimbas con 596 (14,1%). Luego se encuentran Rivadavia con 523 (12,4%), Pocito con 440 (10,4%), Santa Lucía con 334 (7,9%), Caucete con 244 (5,8%) y Albardón con 124 (2,9%). Los tres primeros departamentos concentran más del 50% de los delitos registrados en el período.

Existen clasifica 14 modalidades, con una clara predominancia del robo simple, que alcanza 1480 casos (35,1%), y el hurto simple con 1417 (33,6%), sumando el 68,7% del total. Les siguen el robo por arrebato con 331 hechos (7,9%), el hurto o robo por escalamiento con 237 (5,6%) y la tentativa de robo con 190 (4,5%). También se registran hurto calificado con 121 casos (2,9%), robo con arma de fuego con 111 (2,6%), robo agravado con 82 (1,9%), robo con arma blanca con 50 (1,2%), robo de automotor con 48 (1,1%), robo en banda con 22 (0,5%), tentativa de hurto con 22 (0,5%), abigeato con 17 (0,4%) y otros delitos que suman 85 hechos (2,0%).

En términos temporales, enero concentra la mayor cantidad de hechos con 1310 casos. A partir de allí se observa una tendencia descendente durante febrero y marzo. Abril registra 429 hechos, aunque el dato corresponde a un mes incompleto con corte al 10 de abril, lo que limita la comparación directa con los meses anteriores.

Franja horaria y momentos críticos

El estudio por horarios muestra que la franja nocturna, entre las 18 y las 23 horas, concentra 1341 hechos (32%), seguida por la tarde, de 12 a 17 horas, con 1255 (30%). En conjunto, ambas franjas representan el 62% del total. La hora pico es las 13, con 275 hechos registrados. La madrugada, entre las 0 y las 5 horas, presenta menor volumen pero concentra delitos de mayor peligrosidad relativa.

Entre los hechos de mayor riesgo se identifican el robo por arrebato con 331 casos, con un pico nocturno de 124 episodios; los delitos con arma de fuego con 111 casos, distribuidos entre madrugada (34) y noche (34); y los hechos con arma blanca con 50 casos, de los cuales 19 ocurren en la madrugada. También se registran 22 casos de robo en banda con una distribución equilibrada entre franjas horarias.

Modalidades emergentes

El informe advierte sobre el crecimiento de las estafas mediante transferencias tras el robo o hurto de celulares, con 107 casos detectados. El 35% de estos hechos ocurre en horario nocturno (38 casos) y afecta principalmente a Rawson (27), Chimbas (21) y Capital (17). Esta modalidad implica el acceso a aplicaciones bancarias y billeteras virtuales para realizar transferencias no autorizadas.

Los datos consolidan un patrón de concentración geográfica en áreas urbanas, predominio de delitos de baja complejidad y mayor incidencia en franjas horarias específicas. El informe indica que el 62% de los hechos ocurre entre el mediodía y la noche, con un pico a las 13, lo que se asocia a la ausencia de personas en los domicilios. También se destaca la necesidad de reforzar la prevención en zonas críticas y adaptar las estrategias ante el crecimiento de delitos que combinan modalidades tradicionales con herramientas digitales.