El secreto para cocinar unas alitas de pollo doradas y muy jugosas

La preparación de alitas de pollo representa una alternativa práctica para el almuerzo sin generar complicaciones en la cocina. El proceso requiere disponer de un kilo de carne, dos cucharadas de aceite, dos dientes de ajo picados y condimentos como pimentón, orégano, sal y pimienta. También se utiliza el jugo de medio limón para realzar el sabor final del plato.

Para iniciar, el horno debe precalentarse a una temperatura media de 180 grados mientras se colocan las piezas en una fuente. Una vez mezclados todos los ingredientes para que queden completamente condimentados, se procede a la cocción que demora entre 40 y 45 minutos. Es necesario rotar las piezas a mitad del tiempo establecido para lograr que se doren de ambos lados de manera uniforme.

Esta técnica de cocción al horno permite obtener una textura dorada y crocante sin necesidad de freír, lo que simplifica la limpieza y disminuye el uso de aceites. El resultado final debe ser un producto bien dorado por fuera pero que se mantenga jugoso en su interior.

Para completar el menú, se sugiere acompañar con puré de papas, arroz blanco, ensalada fresca o papas fritas. La versatilidad de la receta permite adaptar los sabores según las preferencias de cada hogar, logrando una excelente aceptación entre los más pequeños.