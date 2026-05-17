Quién es la famosa que anunció en redes sociales su segundo embarazo

La noticia más esperada llegó cuando Stephanie Demner decidió compartir con sus seguidores un momento único. A través de una publicación muy especial en su cuenta de Instagram la modelo e influencer confirmó que su familia se agranda. Con una serie de imágenes donde se la ve radiante junto al tenista Guido Pella y su pequeña hija Arianna de tres años la joven escribió "Se agranda la comunidad" para dar inicio a esta nueva etapa.

En el posteo se pudo observar a la familia unida mostrando la incipiente pancita y las primeras imágenes de la ecografía que trajo alegría a todos sus afectos. La repercusión fue inmediata con miles de mensajes cargados de amor provenientes de amigos colegas y fanáticos que siguen el día a día de la pareja.

Según los detalles brindados por Pepe Ochoa en el programa de televisión conducido por Ángel de Brito la modelo ya transitó los primeros tres meses y medio de este camino. El panelista aseguró que este embarazo no fue una sorpresa del destino sino una búsqueda activa que la pareja venía realizando desde hacía tiempo. Sobre el presente de los protagonistas el periodista comentó que "La verdad es que están felices. Ellos ya venían queriendo esto y se les dio" reflejando el entusiasmo del círculo íntimo.

Aunque Ochoa admitió conocer el sexo del bebé que viene en camino decidió mantener el hermetismo por respeto a la intimidad de los padres. El comunicador estima que serán ellos quienes realicen el anuncio público cuando lo consideren oportuno. Por el momento la felicidad de recibir a un nuevo integrante completa el cuadro de la familia Pella Demner.