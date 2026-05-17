Marley reveló si está planeando convertirse en papá nuevamente

Marley compartió un momento de pura honestidad en el programa que hace con Flor Peña este 16 de mayo de 2026. La charla se volvió profunda cuando el conductor mencionó que recibió unas fotos de Gia, la bebé de Oriana Sabatini, que le mandó su amiga Cathe Falup. Al ver esas imágenes, la emoción lo invadió por completo.

En ese contexto, Marley explicó sus sentimientos y dijo que "Mi amiga personal Cathe Falup me envió fotos de su nieta, es muy hermosa la hija de Oriana y de Paulo, y cuando vi las fotos de Gia tan chiquitita me dio nostalgia". Esa melancolía surge al notar lo rápido que están creciendo sus propios hijos en casa.

Sobre el avance del tiempo, el animador se sinceró al admitir que "Milenka ya es grande, ya corre por todas partes, me dio mucha nostalgia". Actualmente la pequeña tiene un año, mientras que su hermano mayor, Mirko, ya tiene ocho años.

Aprovechando el clima de confesiones, Florencia Peña intervino con una pregunta muy directa para saber si la familia seguirá creciendo. La actriz recordó las internas del grupo íntimo al señalar que "Quiero aclarar que nuestro grupo de amigos le decía que no al segundo, y él hizo lo que quiso. Pero ahora, ¿tenés abierta una puerta para tener un tercero o tercera?". La consulta sorprendió a los seguidores de Luzu TV que seguían el minuto a minuto.

Sin embargo, el protagonista de la historia fue tajante y no dejó lugar a dudas sobre sus deseos actuales. Con una sonrisa pero mucha seguridad, el presentador respondió que "No, no, estoy muy bien". Con estas palabras, Marley cerró la puerta a una nueva paternidad y confirmó que se siente pleno con la crianza de sus dos niños.