Sofía Solá, la hija de Maru Botana, fue atropellada en España

Sofía Solá se encuentra instalada en Barcelona persiguiendo sus sueños profesionales en el modelaje. Sin embargo, la joven de 21 años vivió un episodio que la marcó profundamente durante su estadía en el viejo continente. Mientras se desplazaba en una bicicleta de alquiler por las calles españolas, una moto la chocó. Aunque el impacto fue leve y el conductor logró frenar a tiempo, el toque fue suficiente para que terminara en el suelo con varios raspones.

La policía acudió rápidamente al lugar del hecho, pero la hija de Maru Botana y Bernardo Solá no necesitó asistencia médica de emergencia. Ella misma se encargó de ir a una farmacia para comprar lo necesario y realizarse las curaciones pertinentes. En medio de esa situación, la soledad de vivir lejos de casa se hizo sentir con más fuerza que nunca.

Al reflexionar sobre lo ocurrido, la modelo compartió su angustia con sus seguidores. La joven expresó que “seguí caminando y quería contarle a alguien lo que me había pasado. Y no podés. En el fondo, nadie sabe lo que le pasa al otro. Y a mí recién me habían atropellado, sola”. Este sentimiento de vulnerabilidad fue lo que más la afectó tras el incidente vial.

A pesar de que el susto y los dolores físicos irán disminuyendo con el paso de los días, la experiencia le dejó una enseñanza sobre su nueva vida independiente. Sobre este punto, la joven fue muy sincera al manifestar que “creo que fue la primera vez en todo este viaje en la que realmente sentí un nivel de susto, soledad y de necesito a mi madre”. Por el momento, Sofía continúa con su agenda laboral en España intentando dejar atrás este mal trago.