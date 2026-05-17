Solo tres ingredientes para esta torta de ricotta imperdible

Daniela Lopilato, nutricionista y hermana de Luisana, compartió su secreto mejor guardado para esos momentos en los que el hambre pide algo dulce. La profesional asegura que "esta torta de ricotta y dulce de leche es perfecta para un antojo sin harinas". Se trata de una propuesta que evita el uso de manteca o aceites, logrando una textura suave similar a un cheesecake liviano o un flan firme.

Para prepararla en casa se necesitan 300 g de ricotta magra, un huevo grande y dos cucharadas cargadas de dulce de leche. Respecto al uso de este último ingrediente, la especialista explicó que "salvo quienes deban evitar el azúcar a rajatabla, no ve inconvenientes para que muchos puedan disfrutar de esta receta, porque la cantidad total de dulce que lleva es pequeña dentro de toda la preparación".

La elaboración comienza procesando los tres elementos hasta lograr una mezcla homogénea y sin grumos. Luego, se vierte el contenido en moldes pequeños y altos para llevarlos a cocción durante 20 o 30 minutos. Una vez que la superficie está dorada y el centro firme, se retira para dejar entibiar. Si se desea, se puede decorar con una lluvia de azúcar impalpable antes de servir.

Desde el punto de vista nutricional, la receta entera contiene entre 430 y 470 calorías. Además, aporta 24 g de proteínas, 28 g de grasas y 20 g de carbohidratos. Si se decide compartir y se divide en dos porciones, cada una representa entre 215 y 235 calorías. Esta idea busca fomentar una alimentación equilibrada donde no es necesario eliminar ingredientes dulces, sino aprender a consumirlos en las proporciones adecuadas.