El Paso de Agua Negra permanece cerrado debido al mal tiempo

La montaña sanjuanina amaneció con un panorama complicado para quienes buscaban cruzar hacia el país vecino. El Ministerio de Gobierno de San Juan comunicó que el Paso Internacional Agua Negra se encuentra bajo un cierre preventivo durante este domingo 17 de mayo de 2026. El motivo principal son las condiciones climáticas adversas que se registran en plena zona cordillerana.

Esta medida afecta directamente la circulación por la Ruta Nacional 150, la cual se mantendrá inhabilitada hasta nuevo aviso según explicaron desde la Secretaría de Relaciones Institucionales. Ante esta situación, las autoridades pidieron a los viajeros que tenían planeado ir hacia Chile que no salgan sin antes revisar los canales oficiales de información.

Es importante recordar que el clima en la alta montaña puede volverse muy inestable en esta época del año. Por este motivo, los organismos de seguridad vial y de frontera solicitaron extremar las precauciones y respetar cada una de las indicaciones brindadas en el camino. Este corredor es uno de los principales nexos bioceánicos entre Argentina y Chile, habitualmente utilizado por gran cantidad de turistas, transportistas y viajeros.

Para consultas sobre el estado de la ruta, el Gobierno habilitó distintos medios de contacto. Vialidad Nacional atiende en las líneas 0800-222-6272 y 0800-333-0073 de 9 a 18 horas. También están disponibles los teléfonos de la Secretaría de Relaciones Institucionales al 264 4307246, 264 4307251 o 264 4307208. Por su parte, la Gendarmería Nacional recibe consultas en Las Flores al 2647 497002 o en el Escuadrón 25 Jáchal al 2647 420473. Otros contactos de Vialidad incluyen el 264 4213534, 264 4212966 y 264 4212532.

En caso de emergencias médicas, el Hospital Tomás Perón en Rodeo, ubicado en calle Santo Domingo sin número, recibe llamados a través del 107. Quienes necesiten asistencia en Valparaíso pueden acudir a Blanco 625, 5º piso, oficina 53, o llamar al +56 32 2217419, +56 32 2213691, +56 32 2745539 o al celular de guardia +56 9 93238104. Para comunicarse desde Argentina a teléfonos fijos en la zona de La Serena o Coquimbo, se debe marcar el +56, el código de zona 51 y el número deseado. Si el destino es un celular, el esquema es +56 9 seguido de los dígitos del teléfono.