Wanda Nara busca a alguien muy cercana a Maxi López para MasterChef

La televisión argentina se prepara para una nueva edición de MasterChef Celebrity y los nombres que ya circulan generan grandes expectativas entre los seguidores del programa. Wanda Nara, quien se encuentra al frente de la conducción, tiene una candidata muy especial en la mira para sumar a la competencia. Según reveló recientemente el periodista Ángel de Brito, la mediática está interesada en incorporar a Daniela Christiansson, la actual pareja de Maxi López.

La modelo sueca tiene previsto instalarse próximamente en el país junto a sus hijos, Elle y Lando, para acompañar al exfutbolista en sus diversos compromisos laborales. En ese contexto, la joven recibiría la jugosa propuesta para sumarse al certamen culinario más famoso.

Esta posible incorporación busca repetir el gran impacto que tuvo Maxi López en la temporada anterior, donde sorprendió a todos con su carisma y sentido del humor, logrando llegar a ser uno de los finalistas.

El 16 de mayo de 2026, la periodista Pilar Smith dio a conocer en LAM otros nombres que estarían en carpeta para las grabaciones que comienzan en agosto. Entre las figuras convocadas aparecen L-Gante, Juli Poggio, Lucila La Tora Villar y la China Ansa.

También suena con fuerza Nick Sícaro, ex participante de Gran Hermano, amigo de Ian Lucas y actual pareja de Daniela Celis. Sin embargo, no todos están dispuestos a ponerse el delantal frente a las cámaras. Abel Pintos desmintió los rumores y confirmó que seguirá trabajando junto a Guido Kaczka. Sobre sus escasas habilidades, el cantante aseguró "No hago ni un huevo frito" para descartar tajantemente su participación en el concurso de cocina.