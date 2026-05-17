En Capital detuvieron a dos mujeres que vendían drogas en su casa

Una tarde que parecía tranquila en el Barrio Las Rosas se vio interrumpida por un fuerte despliegue de la Policía Federal Argentina. Los vecinos de la zona observaron cómo los efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan ingresaron a una vivienda señalada por ser un punto de comercialización de estupefacientes.

La investigación previa, que estaba bajo la lupa del Juzgado Federal de Garantías a cargo de la jueza Eliana Beatríz Ratta Rivas, dio sus frutos cuando los uniformados entraron al domicilio. En el interior, la sorpresa fue total para dos mujeres mayores de edad, quienes se encontraban en plena tarea de fraccionamiento de sustancias prohibidas. Una de ellas es considerada la principal organizadora de este negocio ilegal que funcionaba en el corazón de Capital.

Durante el registro de la propiedad, los agentes lograron incautar una cantidad significativa de cocaína y marihuana. Además del estupefaciente, se encontraron balanzas de precisión y diversas herramientas utilizadas para el corte de la droga. El hallazgo también incluyó dinero en efectivo, el cual fue sumado a la causa como elemento de interés.

La intervención judicial contó con el trabajo del Área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos dirigida por la fiscal Carolina Menéndez y la supervisión de la Fiscalía Federal de San Juan encabezada por Francisco Maldonado. "El procedimiento forma parte de los operativos que se vienen realizando en San Juan en el marco de la lucha contra el narcotráfico y la comercialización ilegal de drogas", señalaron desde la Policía Federal para explicar el contexto de estas detenciones.

Actualmente, las dos detenidas quedaron a disposición de la Justicia Federal. Mientras tanto, el proceso continúa para determinar hasta dónde llegaban estas maniobras delictivas y qué otros vínculos podrían surgir del análisis del material secuestrado en el operativo.