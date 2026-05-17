Un hombre terminó tirado en la calle tras ir en bici borracho con 2,34 g/l

Un suceso inusual captó la atención de los transeúntes en San Juan. Un hombre que circulaba en bicicleta por las cercanías de la plazoleta del barrio Los Olivos terminó dentro de una acequia tras perder el equilibrio por completo.

En una jornada marcada por la ola de frío y nieve en distintas zonas de la provincia, testigos que viajaban en un colectivo relataron que el sujeto se desplazaba con dificultad hasta que finalmente "el cuerpo lo venció y cayó hacia el lado del cordón cuneta y quedó como inconsciente" frente a la mirada de los presentes.

La solidaridad de los vecinos no se hizo esperar y rápidamente se acercaron para asistir al individuo mientras llamaban a emergencias. Al llegar al lugar, se constató que el hombre estaba visiblemente intoxicado, lo que motivó un test de alcoholemia.

El resultado fue contundente: el ciclista presentaba 2,34 g/l de alcohol en sangre. Esta cifra es alarmante, ya que representa casi cinco veces más de lo permitido legalmente, marcando un registro récord para este tipo de siniestros viales.