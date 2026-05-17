El Polaco mandó al frente a Karina La Princesita y reveló un dato íntimo

La mesa de Mirtha Legrand se convirtió en el escenario de una confesión que nadie esperaba. El Polaco fue uno de los invitados destacados y aprovechó el espacio para abrir su corazón sobre su historia personal y familiar.

Durante la charla, el cantante recordó el vínculo con su padre y admitió que, aunque fue una relación cercana, siempre estuvo marcada por la frialdad. Sobre esa etapa, el artista confesó que "Nunca me dijo te amo, por ejemplo" y explicó que esa carencia lo impulsó a construir un trato diferente y más afectuoso con sus propias hijas.

El intérprete habló con orgullo de sus tres niñas: Sol, quien ya tiene 18 años y es fruto de su relación con Karina la Princesita, Alma y la pequeña Abril. Fue precisamente al mencionar a la madre de su hija mayor cuando la conductora lanzó una pregunta directa.

Ante la consulta de "¿Qué es de la vida de la Princesita?", el invitado soltó una risa nerviosa y respondió "Bien…está cantando, está de novia" para sorpresa de todos los presentes.

La curiosidad de la anfitriona no se detuvo ahí y repreguntó "¿Está de novia?" para confirmar la noticia. Sin vueltas, el cantante reafirmó el presente sentimental de la artista al asegurar que "Sí, la pasa bien Kari" dejando en claro que el amor volvió a la vida de la cantante.

Aunque hace poco más de un mes se la vinculó con el rugbier Mateo Carreras, ella nunca lo había confirmado públicamente hasta este sincericidio de su ex pareja. Más allá de los romances, el músico también compartió su alegría personal por haber comenzado la carrera que siempre soñó desde niño y afirmó que "Empecé el curso y me re gusta" demostrando que atraviesa un gran momento de aprendizaje.