El truco para lograr una masa italiana deliciosa y muy rápida

A veces el antojo de algo rico choca con el poco tiempo disponible para esperar que una masa leve. Para esos momentos, se presentó una receta de pizza con bicarbonato que se postula como la solución definitiva.

Esta alternativa permite evitar las largas esperas de la fermentación tradicional. Según los cocineros del portal GialloZafferano, el resultado es una base tierna y muy sencilla de trabajar que se resuelve con lo que hay en la despensa.

El proceso para una pizza de 26 centímetros empieza mezclando 500 g de harina con siete gramos de bicarbonato y 20 g de aceite de oliva. Es importante disolver la sal en una parte de los 270 ml de agua antes de unir todo. El trabajo manual sobre la mesa debe extenderse por 10 o 12 minutos para alcanzar una textura perfecta. Después, solo hace falta dejarla descansar durante una hora bien tapada.

Al momento de estirar el disco, se recomienda no manipularlo demasiado para conservar el aire en su interior. La base se cubre con 300 g de salsa o passata de tomate condimentada con sal y orégano. El horno debe estar precalentado a 190 grados y el primer paso de cocción lleva 10 minutos.

Luego, se reparten 180 g de mozzarella, preferentemente de baja humedad para evitar el exceso de líquido, y se hornea entre 10 y 15 minutos adicionales hasta dorar los bordes. Una vez precocida, también se pueden sumar aceitunas, anchoas, cebolla o jamón. Para quienes buscan un resultado más crocante, utilizar una piedra para horno o una pizzera de hierro marca la diferencia en este plato que también puede realizarse con polvo de hornear si no se cuenta con bicarbonato.