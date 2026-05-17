La insólita frase de Diego Latorre sobre el día que se casó con Yanina

La televisión ofreció un momento de mucha nostalgia con la visita de Diego Latorre al ciclo Otro día perdido. En una charla amena con Mario Pergolini, el exjugador se vio sorprendido por un video de su casamiento donde la actitud de su esposa llamó la atención de todos.

En esas imágenes de archivo, un joven Latorre explicaba ante los micrófonos que "Yo estoy acostumbrado, la que no está acostumbrada es ella" mientras Yanina se mostraba esquiva y silenciosa.

Ese contraste con la actualidad provocó risas en el estudio y una profunda reflexión del comentarista, quien admitió que "Los caminos de la vida, ¿no? Impensado. Todo es impensado" al ver la transformación de su compañera.

Diego analizó ese pasado y recordó que "Ella misma lo dice: que fue tímida, sumisa, sometida. Yo también tenía el síndrome del jugador del fútbol, quería tranquilidad, paz" en una época donde él prefería evitar cualquier tipo de exposición mediática para su familia.

Según su relato, ese estilo de vida se mantuvo durante mucho tiempo porque "Yo no quería que nada me perturbe la tranquilidad. Fue así hasta que un día…ella era muy graciosa, pero me respetó ese lugar y cambia cuando la pareja va evolucionando al compás de la sociedad" marcó el periodista.

El gran salto ocurrió cuando Cristina Pérez la convocó para la radio. Sobre ese inicio laboral, Diego contó que su esposa "Tenía un programa de seis a nueve y se ve que algo le vio a Yanina y la convoca para trabajar" sellando el inicio de la carrera que hoy la tiene como protagonista.