Quién es la famosa que confesó su deseo de ser mamá: "Me presionan"

En una charla relajada durante el programa Storytime en Bondi Live conducido por Nazarena Vélez, Barbie Vélez abrió su corazón sobre el futuro de su hogar. Mientras compartía una lista de deseos con su madre, la actriz sorprendió a todos al confirmar que tiene ganas de agrandar la familia que formó con Lucas Rodríguez. Sobre esta posibilidad, ella fue muy clara al decir que "Me encantaría tener otro hijo. Me gustaría que sea nene para que sea compañero de Salvi y porque ya tengo todo".

La actriz, que es mamá de Salvador desde hace tres años, relató que la idea no surgió sola, sino que viene impulsada por el propio pequeño. Según explicó en la nota de Sofía D'Amico para Revista Pronto, el niño se muestra muy entusiasmado tras el nacimiento de su primo Vicente hace tres meses.

Barbie detalló que "Salvi está obsesionado con el tema del hermanito. Hace tres meses nació su primo, que se llama Vicente, y está obsesionado con él. De hecho, me pidió que compremos una cuna para que se pueda quedar en casa a dormir".

Esta situación se convirtió en una constante dentro de la casa, luego de que la artista también compartiera recientemente qué hizo con la ropita de bebé de su primer hijo y recordara un momento angustiante que vivió mientras estaba embarazada.

La hija de Nazarena describió el panorama actual con humor y un poco de asombro por la insistencia de su hijo. Ella comentó que "Una presión me está poniendo el pibe. Hace un mes que no para de decirme lo del hermanito. Aparte algunos de sus compañeros del jardín están teniendo hermanitos, entonces las maestras hablan del tema y me pregunta: ´¿Por qué yo no tengo hermanito?´".

Incluso Nazarena aportó una anécdota que demuestra la inocencia del niño, quien le aseguró que "Mamá me va a dar un hermanito que va a fabricar en la panza". Ante este escenario de tantas ganas familiares, la abuela de Salvi le dio un consejo maternal a su hija y le pidió "Tómatelo tranquila, hija".

Este momento de plenitud familiar llega justo cuando el nombre de la actriz volvió a los medios por su antigua separación de Fede Bal. A pesar de los ecos del Bailando 2016, ella prefiere mirar hacia adelante. Hoy su prioridad absoluta es su presente con Lucas y los proyectos de vida que sueñan juntos, lejos de cualquier conflicto del pasado.