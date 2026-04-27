Quién es la famosa que más mensajes de futbolistas recibe: "Cortenla"

José Chatruc se sinceró sobre el presente sentimental que atraviesa con Sabrina Rojas y aprovechó su paso por el programa de Juana Viale para marcar territorio. Aunque el vínculo todavía no lleva el rótulo oficial de noviazgo por decisión del exjugador, la complicidad entre ambos es total y la información fluye sin secretos.

En medio de una charla sobre la cercanía que permiten las plataformas digitales hoy en día, el ex Racing soltó un comentario que sorprendió a la mesa. Las redes sociales acercan a todo el mundo, hoy cualquiera te manda un mensaje, analizó Pepe antes de lanzar el dardo directo hacia sus colegas de profesión. De hecho, a Sabrina muchos futbolistas le mandan mensajes, bastante, corten un poquito, disparó entre risas pero con un mensaje claro hacia los interesados.

Ante la consulta de la conductora sobre si este dato surgió de una revisión privada del dispositivo de Rojas, Chatruc fue tajante al defender la transparencia de la pareja. No, ella me cuenta, tenemos confianza, aseguró para despejar cualquier duda sobre celos tóxicos o falta de privacidad.

A pesar de que Sabrina ha manifestado públicamente que es él quien prefiere no apurar los términos formales de la relación, este fuerte reproche mediático funciona como una confirmación de la exclusividad que mantienen. A Sabrina muchos futbolistas le mandan mensajes, bastante, corten un poquito, insistió José, dejando sentado que, aunque no se digan novios, el terreno ya tiene dueño.