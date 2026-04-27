Kennys Palacios se hartó y reveló por qué se peleó a muerte con Wanda Nara

La relación entre Kennys Palacios y Wanda Nara atraviesa un momento de pura incertidumbre para el público. Los rumores de un distanciamiento cobraron fuerza cuando el peluquero notó que la empresaria no le brindó apoyo público durante su estadía en Gran Hermano y, para colmo, se confirmó que su figura no aparecerá en la nueva serie vertical de la mediática. Ante este escenario, el protagonista decidió hablar y dejar algunas frases que alimentan las sospechas de un conflicto interno.

Sobre el vacío que sintió en las redes sociales mientras estaba en el reality, el estilista fue tajante al decir que "a mí, una historia no me hace ni más ni menos amigo de una persona". A pesar de intentar restarle importancia al asunto mediático, reconoció que la conexión entre ambos ya no es la misma de siempre. "Mucha gente me sigue relacionando con ella. Yo estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó entre nosotros", manifestó de forma enigmática, dejando en claro que existió un episodio privado que marcó un antes y un después.

La ausencia de su nombre en el elenco de la ficción sobre la vida de Wanda también generó ruido, especialmente porque su lugar lo ocuparía otro creador de contenido. "Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje. Me contaron que Lucas Spadafora hace el papel de un peluquero y maquillador", lanzó con un tono de reclamo. Aun así, trató de buscar una justificación lógica al asegurar que "yo pienso que ellos creían que yo seguía dentro de la casa de Gran Hermano, una ficción no se hace de un día para el otro".

A pesar de la frialdad que parece reinar en el vínculo, Palacios no cierra las puertas a un reencuentro laboral frente a las cámaras. "Me encantaría estar en MasterChef", dijo Kennys y demostró que trabajaría sin problemas con Wanda Nara. Por ahora, el estilista se mantiene firme en su postura de que solo ellos dos conocen la interna del distanciamiento, aunque repitió con insistencia una idea que suena a advertencia: "Yo estoy tranquilo porque yo sé lo que pasó entre nosotros".