Dos autos chocaron, uno terminó dado vuelta y una mujer fue hospitalizada

El cruce de América del Sur y Maipú se convirtió en el escenario de un impactante incidente vial durante las primeras horas de este miércoles. El choque involucró a un Fiat Palio y un Fiat Cronos, y la fuerza de la colisión fue tal que el primero de los vehículos terminó volcado sobre un costado de la plaza de la zona. Mientras tanto, el Cronos evidenció las consecuencias del golpe con destrozos de magnitud en toda su parte delantera, dejando una estela de autopartes esparcidas sobre el pavimento.

La emergencia movilizó rápidamente a los equipos médicos, quienes decidieron el traslado inmediato de la conductora del Palio hacia el Hospital Rawson para una revisión exhaustiva de sus lesiones.

Por su parte, el hombre mayor que manejaba el otro auto implicado recibió atención en el mismo sitio del hecho, donde los profesionales evaluaron su estado de salud sin que fuera necesario su ingreso hospitalario.

Las autoridades policiales montaron un operativo cerrojo con vallado preventivo para resguardar la escena mientras se realizaban las pericias de rigor. Este despliegue obligó a interrumpir el tránsito de forma parcial, permitiendo que los investigadores recolectaran los datos necesarios para esclarecer cómo se produjo el encuentro entre ambos rodados. Actualmente, la mecánica del siniestro permanece bajo investigación oficial para determinar las responsabilidades del caso.