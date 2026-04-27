Una tumba antigua descubierta en Bélgica volvió a sacudir al mundo de la arqueología por un detalle inesperado: en el interior apareció un objeto que no encajaba con la época del entierro. El hallazgo ocurrió en el sitio conocido como “Montículo 26”, donde inicialmente se creyó que todo correspondía a una sepultura romana. Sin embargo, la investigación reveló una sorpresa mucho mayor.

Los especialistas encontraron una horquilla de estilo romano junto a restos humanos colocados de una manera inusual. Esa pieza fue la primera pista para fechar el entierro, pero luego los análisis científicos cambiaron por completo la historia. Mediante datación por radiocarbono y estudios de ADN, confirmaron que no todos los huesos pertenecían al mismo período.

Según los resultados, dentro de la tumba había restos de al menos cinco personas de épocas diferentes. Algunos correspondían al Neolítico tardío, miles de años anteriores al dominio romano, mientras que otros sí coincidían con tiempos posteriores. Esa mezcla convirtió a la horquilla en un objeto “fuera de lugar”, ya que apareció rodeada de materiales mucho más antiguos.

Para los arqueólogos, el caso abre varias hipótesis. Una de ellas sostiene que los romanos reutilizaron restos humanos anteriores para completar un ritual funerario. Otra teoría apunta a prácticas simbólicas o supersticiosas vinculadas con ancestros y creencias sobre la muerte. Por ahora, ninguna explicación logró cerrar el enigma.

El descubrimiento impactó especialmente porque las tumbas intactas suelen ofrecer información valiosa sobre costumbres y sociedades antiguas. En este caso, además, sumó un ingrediente extra: la presencia de un objeto que parecía pertenecer a otro tiempo. Esa combinación convirtió al sitio en una rareza arqueológica.

Mientras continúan los estudios, el “Montículo 26” ya es señalado como uno de los casos más intrigantes de Europa. Una tumba cerrada durante siglos terminó revelando que, a veces, el pasado guarda piezas que desafían toda lógica histórica.