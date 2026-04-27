Una joven sanjuanina fue condenada este lunes tras admitir su responsabilidad en un caso de maltrato animal agravado, vinculado a la generación y tenencia de material sexual con un perro. La Justicia le impuso una pena de 15 días de prisión condicional.

Según informaron fuentes judiciales, la acusada (identificada con el apellido Campillay) enfrentaba cargos por hechos considerados de extrema crueldad, encuadrados dentro de la Ley 14.346 de maltrato animal.

Durante la investigación se hallaron al menos ocho videos y numerosas capturas de contenido en su teléfono celular, material que fue incorporado como prueba clave en la causa.

El caso se conoció a partir de otra investigación por abuso sexual tramitada en la UFI Anivi. En ese expediente fue condenado en juicio abreviado la pareja de la joven, y en el marco del secuestro de dispositivos electrónicos se accedió al teléfono de la imputada, donde se encontró el material que derivó en esta causa.

La mujer reconoció los hechos durante la audiencia y aceptó los cargos imputados. La resolución estuvo a cargo de la jueza Celia Maldonado de Álvarez, quien dictó la condena en el marco de la normativa vigente.

El caso generó fuerte impacto por la gravedad de los hechos investigados y reabre el debate sobre la aplicación de la Ley de Maltrato Animal en situaciones de crueldad extrema.