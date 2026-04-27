Desde este lunes 27 de abril, un tramo clave de la Capital sanjuanina permanece completamente cortado al tránsito debido a una intervención en la red cloacal que se extenderá durante 48 horas.

El corte afecta a calle Pedro Echagüe, entre avenida Alem y calle Catamarca, donde personal del servicio de cloacas realiza tareas de reparación sobre una conexión domiciliaria. Por la magnitud de la obra, la circulación vehicular quedó totalmente interrumpida en ese sector.

Los trabajos consisten en el reemplazo de una conexión existente de material MV de 100 milímetros por una nueva cañería de PVC de 110 milímetros, una mejora que busca optimizar el funcionamiento del sistema y prevenir futuros inconvenientes.

Desde las autoridades indicaron que el área se encuentra debidamente señalizada, con cartelería que informa sobre el corte y los desvíos correspondientes para ordenar el tránsito en las calles aledañas.

En ese contexto, recomendaron a los conductores evitar la zona, optar por vías alternativas y circular con extrema precaución para prevenir demoras y posibles incidentes.

Además, solicitaron respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar y la señalización dispuesta, ya que las tareas requieren un despliegue que ocupa toda la calzada.

Se prevé que, una vez finalizada la intervención, el tránsito se normalice en ese sector, mejorando las condiciones del sistema cloacal y reduciendo el riesgo de fallas en la zona.